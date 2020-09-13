«Аталанта» может продать одного из конкурентов Миранчука в «Дженоа»

Полузащитник Филиппо Мелегони может перейти из «Аталанты» в «Дженоа», сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Ожидается, что сегодня Мелегони прибудет в Геную, где пройдет медобследование и подпишет полноценный контракт.

21-летний Мелегони действует на позиции центрального полузащитника. Прошлый сезон он отыграл в клубе серии B «Пескара» на правах аренды.

Этим летом в «Аталанту» из «Локомотива» перешел российский хавбек Алексей Миранчук.