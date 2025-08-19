«Аталанта» может подписать Крстовича вместо Муниса

«Аталанта» рассматривает трансфер нападающего «Лечче» Николы Крстовича в качестве альтернативы переходу форварда «Фулхэма» Родригу Муниса, сообщает Football Italia.

По данным источника, между «Аталантой» и «Лечче» уже были контакты по поводу 25-летнего черногорца. Сделка может быть заключена быстро, если «Фулхэм» продолжит затягивать с переходом 24-летнего бразильца.

В сезоне-2024/25 Крстович в 38 матчах за «Лечче» во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.