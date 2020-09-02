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«Аталанта» Миранчука начнет сезон 27 сентября матчем с «Торино»

13:17
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Стало известно расписание матчей итальянской серии A сезона-2020/21. Матчи первого тура запланированы на 20 сентября (и соседние даты).

«Аталанта», в которую этим летом перешел Алексей Миранчук, сыграет в первом туре на выезде с «Лацио», однако этот матч перенесен с 20 сентября на поздний срок по просьбе клуба из Бергамо. Первый матч сезона «Аталанта» проведет в рамках второго тура с «Торино» (27 сентября), далее дома с «Кальяри» (4 октября), в гостях с «Наполи» (18 октября) и дома с «Сампдорией» (25 октября).

Чемпион Италии «Ювентус» начнет защиту титула дома с «Сампдорией».

Миранчук перешел в «Аталанту» этим летом из «Локомотива».

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