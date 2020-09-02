«Аталанта» Миранчука начнет сезон 20 сентября матчем с «Лацио»

Стало известно расписание матчей итальянской серии A сезона-2020/21. Матчи первого тура запланированы на 20 сентября (и соседние даты).

«Аталанта», в которую этим летом перешел Алексей Миранчук, сыграет в первом туре на выезде с «Лацио». Далее ей предстоят игры в гостях с «Торино» (27 сентября), дома с «Кальяри» (4 октября), в гостях с «Наполи» (18 октября) и дома с «Сампдорией» (25 октября).

Чемпион Италии «Ювентус» начнет защиту титула дома с «Сампдорией».

Миранчук перешел в «Аталанту» этим летом из «Локомотива».