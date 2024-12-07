«Аталанта» вырвала победу у «Милана» и вышла на первое место в серии А

«Аталанта» обыграла «Милан» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Полузащитник бергамской команды Шарль де Кетеларе на 12-й минуте открыл счет. В середине первого тайма «россонери» отыгрались — забил Альваро Мората. Победу «Аталанте» принес гол Адемола Лукмана на 87-й минуте.

«Аталанта» набрала 34 очка и вышла на первое место в турнирной таблице, обойдя «Наполи», у которого на один матч меньше. «Милан» остался на 7-й строчке — 22 очка.