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Сегодня, 00:41

«Аталанта» вырвала победу у «Милана» и вышла на первое место в серии А

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич сидит на газоне.
Фото Reuters

«Аталанта» обыграла «Милан» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Полузащитник бергамской команды Шарль де Кетеларе на 12-й минуте открыл счет. В середине первого тайма «россонери» отыгрались — забил Альваро Мората. Победу «Аталанте» принес гол Адемола Лукмана на 87-й минуте.

«Аталанта» набрала 34 очка и вышла на первое место в турнирной таблице, обойдя «Наполи», у которого на один матч меньше. «Милан» остался на 7-й строчке — 22 очка.

Италия. Серия А. 15-й тур
06 дек, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Милан
Футбол
ФК Аталанта
ФК Милан
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
3
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
4
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 14 6 8 0 22-8 26
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 14 3 4 7 14-20 13
16
 Лечче 14 3 4 7 7-22 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
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