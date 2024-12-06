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Сегодня, 18:45

«Аталанта» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Аталанта» сыграет с «Миланом» в чемпионате Италии 6 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Альваро Мората (ФК «Милан»).
Фото Global Look Press

«Аталанта» примет «Милан» в рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу в пятницу, 6 декабря. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аталанта» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры серии А из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 14-ти туров серии А команда из Бергамо набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Миланский клуб с 22-я баллами идет на седьмой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 15-й тур
06 дек, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Милан

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Милан
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«Интер» — «Парма»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Аталанта 14 10 1 3 36-16 31
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 14 6 8 0 22-8 26
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 14 3 4 7 14-20 13
16
 Лечче 14 3 4 7 7-22 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
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6.12 20:30
Интер – Парма
 - : -
6.12 22:45
Аталанта – Милан
 - : -
7.12 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
7.12 20:00
Ювентус – Болонья
 - : -
7.12 22:45
Рома – Лечче
 - : -
8.12 14:30
Фиорентина – Кальяри
 - : -
8.12 17:00
Верона – Эмполи
 - : -
8.12 20:00
Венеция – Комо
 - : -
8.12 22:45
Наполи – Лацио
 - : -
9.12 22:45
Монца – Удинезе
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Матео Ретеги

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Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 13 1 4
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 6 1 2
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