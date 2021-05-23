«Аталанта» — «Милан»: Миранчук начнет матч на скамейке запасных
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на матч 38-го тура серии А против «Милана». Полузащитник оказался в числе запасных.
Стали известны стартовые составы команд на встречу заключительного тура.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Тео Эрнандез, Кессье, Беннасер, Салемакерс, Браим Диас, Чалханоглу, Леан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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