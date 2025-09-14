Дубль Де Кателаре принес «Аталанте» победу над «Лечче»

«Аталанта» на своем поле обыграла «Лечче» в 3-м туре чемпионата Италии — 4:1.

У «Аталанты» дубль оформил Шарль Де Кателаре (51-я и 73-я минуты), также по голу забили Джорджио Скалвини (37-я) и Никола Залевски (70-я). У гостей единственный забитый мяч на счету Конана Ндри (82-я).

В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Торино». Встреча состоится 21 сентября. «Лечче» 19 сентября дома сыграет с «Кальяри».