Дубль Де Кателаре принес «Аталанте» победу над «Лечче»
«Аталанта» на своем поле обыграла «Лечче» в 3-м туре чемпионата Италии — 4:1.
У «Аталанты» дубль оформил Шарль Де Кателаре (51-я и 73-я минуты), также по голу забили Джорджио Скалвини (37-я) и Никола Залевски (70-я). У гостей единственный забитый мяч на счету Конана Ндри (82-я).
В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Торино». Встреча состоится 21 сентября. «Лечче» 19 сентября дома сыграет с «Кальяри».
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|Рома
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4
|Комо
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12
|Торино
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13
|Парма
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|0-0
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14
|Кальяри
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|0-0
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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