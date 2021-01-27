«Аталанта» в меньшинстве обыграла «Лацио» в Кубке Италии, Миранчук забил победный мяч

«Аталанта» обыграла «Лацио» со счетом 3:2 в матче 1/4 финала Кубка Италии. Хозяева завершали встречу в меньшинстве, победный мяч на 57-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.

Отметим, что почти сразу, на 59-й минуте, он был заменен на Мартена де Рона. Также в этой встрече отличились Брат Джимсити и Руслан Малиновский у «Аталанты», у «Лацио» забивали Ведат Муричи и Франческо Ачерби.

На 53-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник команды из Бергамо Хосе Луис Паломино. На 66-й минуте не смог реализовать 11-метровый удар нападающий Дуван Сапата.

Кубок Италии

1/4 финала

«Аталанта» — «Лацио» — 3:2 (2:2)

Голы: Джимсити, 7 (1:0). Муричи, 17 (1:1). Ачерби, 34 (1:2). Малиновский, 37 (2:2). Миранчук, 57 (3:2).

Нереализованный пенальти: Сапата, 67 (вратарь)

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Джимсити, Гозенс, Ромеро, Мехле (Кальдара, 88), Миранчук (де Рон, 59), Малиновский (Сапата, 59), Фройлер, Пессина, Муриэль (Толой, 63).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон (Пароло, 46), Худт (Иммобиле, 71), Акпа-Акпро, Перейра (Лулич, 81), Фарес (Лаццари, 46), Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте (Корреа, 62), Муричи.

Предупреждения: Ромеро, 11. Малиновский, 16. Габаррон, 21. Фарес, 22. Эскаланте, 56.

Удаление: Паломино, 53.

Судья: Пайретто (Италия).

27 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».