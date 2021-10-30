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«Аталанта» сыграла вничью с «Лацио», Миранчук остался в запасе

18:08
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«Аталанта» и «Лацио» сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

У хозяев забили Дуван Сапата и Мартен де Рон, у гостей — Педро и Чиро Иммобиле. Российский полузащитник беграмского клуба Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» набрала 19 очков и занимает пятое место. У «Лацио» 18 очков и пятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Аталанта» — «Лацио» — 2:2 (1:1)

Голы: Педро, 18 (0:1). Сапата, 45 (1:1). Иммобиле, 74 (1:2). де Рон, 90+4 (2:2).

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пикколи, 83), Мехле, Мерих Демирал, Ловато (Скальвини, 67), де Рон, Пашалич (Малиновский, 59), Фройлер, Копмайнерс, Иличич (Муриэль, 67), Сапата.

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Луис Альберто (Башич, 68), Катальди (Лукас, 77), Марушич, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Муричи, 86), Фелипе Андерсон (Моро, 77).

Предупреждения: Луис Фелипе, 34. Мерих Демирал, 78. Рейна, 90+2. Лукас, 90+3.

Судья: Гвида.

30 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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