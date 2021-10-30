«Аталанта» сыграла вничью с «Лацио», Миранчук остался в запасе
«Аталанта» и «Лацио» сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
У хозяев забили Дуван Сапата и Мартен де Рон, у гостей — Педро и Чиро Иммобиле. Российский полузащитник беграмского клуба Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта» набрала 19 очков и занимает пятое место. У «Лацио» 18 очков и пятая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Аталанта» — «Лацио» — 2:2 (1:1)
Голы: Педро, 18 (0:1). Сапата, 45 (1:1). Иммобиле, 74 (1:2). де Рон, 90+4 (2:2).
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пикколи, 83), Мехле, Мерих Демирал, Ловато (Скальвини, 67), де Рон, Пашалич (Малиновский, 59), Фройлер, Копмайнерс, Иличич (Муриэль, 67), Сапата.
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Луис Альберто (Башич, 68), Катальди (Лукас, 77), Марушич, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Муричи, 86), Фелипе Андерсон (Моро, 77).
Предупреждения: Луис Фелипе, 34. Мерих Демирал, 78. Рейна, 90+2. Лукас, 90+3.
Судья: Гвида.
30 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия»
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