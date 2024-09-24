«Аталанта» дома проиграла «Комо» в перенесенном из-за осадков матче серии А

«Аталанта» дома уступила «Комо» в матче 5-го тура серии А — 2:3. Встреча должна была пройти 23 сентября, но был перенесен из-за осадков в Бергамо.

У хозяев счет открыл Давиде Дзаппакоста. Гости ответили результативными ударами Габриэля Стрефецца и Алиу Фадеры, автогол на счету Сеада Колашинаца. В концовке встречи у бергамасков отметился Адемола Лукман (пенальти).

«Комо» одержал первую победу в серии А — 5 очков и 15-е место в таблице. «Аталанта» с 6 очками — на 12-й строчке.