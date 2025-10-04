«Аталанта» сыграла вничью с «Комо»
«Аталанта» дома сыграла вничью с «Комо» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:1.
У хозяев забил Лазар Самарджич, у гостей отличился Максимо Перроне.
«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А с 10 очками. «Комо» идет на девятой строчке с 9 очками.
В следующем туре «Аталанта» примет на своем поле «Лацио», а «Комо» встретится дома с «Ювентусом».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
3
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
4
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
5
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
8
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
9
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
10
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
11
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
13
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
20
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
