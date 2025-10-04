«Аталанта» сыграла вничью с «Комо»

«Аталанта» дома сыграла вничью с «Комо» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев забил Лазар Самарджич, у гостей отличился Максимо Перроне.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А с 10 очками. «Комо» идет на девятой строчке с 9 очками.

В следующем туре «Аталанта» примет на своем поле «Лацио», а «Комо» встретится дома с «Ювентусом».