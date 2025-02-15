«Аталанта» дома не сумела обыграть «Кальяри» в серии А

«Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Кальяри» в матче 25-го тура итальянской серии А — 0:0.

«Аталанта» (51 очко) остается третьей в серии А. «Кальяри» (25) идет на 13-м месте в турнирной таблице.