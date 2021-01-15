«Аталанта» обыграла «Кальяри», Алексей Миранчук забил гол

«Аталанта» переиграла «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии (3:1). Счет в игре открыл российский полузащитник Алексей Миранчук с передачи Луиса Муриэля. После перерыва сардинцы отыгрались, но затем голами отметились Луис Муриэль и Бошко Шутало.

В четвертьфинале «Аталанта» сыграет с победителем матча «Лацио» — «Парма», который состоится 21 января.

Кубок Италии

1/8 финала

«Аталанта» — «Кальяри» — 3:1 (1:0)

Голы: Миранчук, 43 (1:0). Соттиль, 55 (1:1). Муриэль, 61 (2:1). Шутало, 64 (3:1).

«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Гозенс (Хатебур, 68), Ромеро, Мехле, Шутало, Миранчук (Иличич, 69), Малиновский, Фройлер (Депаоли, 75), Пессина (де Рон, 46), Муриэль (Паломино, 89).

«Кальяри»: Викарио, Чеппителли, Дзаппа, Трипальделли (Ликояннис, 83), Валюкевич, Нандес, Марин, Калигара (Жоау Педру, 67), Трамони (Перейро, 72), Паволетти (Черри, 68), Соттиль (Унас, 83).

Предупреждение: Иличич, 80.

Судья: Дионизи.

14 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».