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«Аталанта» интересуется Перином

11:48
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«Аталанта» планирует усилиться вратарем «Ювентуса» Маттиа Перином, сообщает Sky Italia.

По информации источника, 27-летний итальянец является приоритетной опцией для клуба из Бергамо. Сообщается, что в обмен на Перина в «Ювентус» может уйти форвард Дуван Сапата.

Перин провел вторую половину сезона-2019/20 в аренде в «Дженоа», он провел 21 матч за команду и пропустил 38 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 8 миллионов евро.

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