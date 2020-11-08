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«Интер» против «Аталанты» Алексея Миранчука: трансляция матча — в 17.00

15:30
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 7-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет на своем поле «Интер». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В составе хозяев выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешел в клуб из «Локомотива». За За «Аталанту» 25-летний футболист провел один матч в Лиге чемпионов, вышел на замену на 10 минут и забил гол.

Следить за матчем «Аталанта» — «Интер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Интер»

Аталанта — Интер

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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