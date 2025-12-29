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29 декабря 2025, 00:38

«Интер» обыграл «Аталанту» и поднялся на первое место в Серии А

Павел Лопатко
«Интер» победил «Аталанту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии 28 декабря.
Фото Reuters

«Интер» победил «Аталанту» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. На 35-й минуте после проверки ВАР не был засчитан гол французского форварда «Интера» Маркуса Тюрама (офсайд).

«Аталанта» прервала серию из трех побед во всех турнирах. С 22 очками после 17 матчей она занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» набрал 36 очков в 16 играх и поднялся на первое место.

В следующем туре «Аталанта» 3 января примет «Рому». «Интер» 4 января сыграет на своем поле с «Болоньей».

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур.
28 декабря 2025, 22:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
0:1
Интер

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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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