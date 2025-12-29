«Интер» обыграл «Аталанту» и поднялся на первое место в Серии А

«Интер» победил «Аталанту» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. На 35-й минуте после проверки ВАР не был засчитан гол французского форварда «Интера» Маркуса Тюрама (офсайд).

«Аталанта» прервала серию из трех побед во всех турнирах. С 22 очками после 17 матчей она занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» набрал 36 очков в 16 играх и поднялся на первое место.

В следующем туре «Аталанта» 3 января примет «Рому». «Интер» 4 января сыграет на своем поле с «Болоньей».