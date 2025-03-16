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16 марта 2025, 19:30

«Аталанта» — «Интер»: онлайн-трансляция матча серии А

«Аталанта» сыграет с «Интером» в 29-м туре чемпионата Италии по футболу 16 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP

«Аталанта» встретится с «Интером» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 16 марта. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противоречия «Аталанта» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

По итогам 28-ти туров серии А команда из Бергамо набрала 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Милана с 61 баллом распологается на первой строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.
16 марта 2025, 22:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
0:2
Интер

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
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