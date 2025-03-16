«Аталанта» сыграет с «Интером» в 29-м туре чемпионата Италии по футболу 16 марта

«Аталанта» встретится с «Интером» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 16 марта. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противоречия «Аталанта» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

По итогам 28-ти туров серии А команда из Бергамо набрала 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Милана с 61 баллом распологается на первой строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.

16 марта 2025, 22:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

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