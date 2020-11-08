«Аталанта» — «Интер»: Миранчук остался в запасе
Стали известны составы на матч 7-го тура серии А между «Аталантой» и «Интером». Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта»: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджерри, Малиновский, Гомес — Сапата.
«Интер»: Ханданович — де Фрай, Шкриньяр, Бастони — Дармиан, Брозович, Видаль, Барелла, Янг — Санчес, Мартинес.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.