Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» — «Интер»: Миранчук остался в запасе

16:11
Теги:

Стали известны составы на матч 7-го тура серии А между «Аталантой» и «Интером». Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджерри, Малиновский, Гомес — Сапата.

«Интер»: Ханданович — де Фрай, Шкриньяр, Бастони — Дармиан, Брозович, Видаль, Барелла, Янг — Санчес, Мартинес.

Аталанта — Интер

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир