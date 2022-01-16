«Аталанта» — «Интер»: Миранчук начнет матч в запасе

«Аталанта» на своем поле примет «Интер» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Стали известны страовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вновь начнет матч в числе запасных.