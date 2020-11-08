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«Аталанта» — «Интер»: Миранчук дебютировал в серии А

18:16
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче серии А против «Интера». На 59-й минуте российский полузащитник заменил украинца Руслана Малиновского. Это его первое появление на поле в чемпионате Италии.

Аталанта — Интер

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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