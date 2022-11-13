Дубль Джеко принес «Интеру» победу над «Аталантой». Команда из Бергамо проиграла третий матч подряд

«Интер» в гостях одолел «Аталанту» в матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

Дубль в составе миланцев сделал нападающий Эдин Джеко. Еще один мяч игроки «Аталанты» забили в свои ворота.

У бергамасков отличились Адемола Лукман и Хосе Паломино.

«Интер» набрал 30 очков и пока поднялся на четвертое место в серии А (30 очков). «Аталанта» потерпела третье поражение подряд и идет на шестой строчке (27 очков).