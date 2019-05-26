"Аталанта" и "Интер" вышли в Лигу чемпионов. "Милан" сыграет в Лиге Европы

"Аталанта" победила "Сассуоло" в матче 38-го тура чемпионата Италии (3:1). Клуб из Бергамо занял третье место в турнирной таблице и вышел в Лигу чемпионов.

В другом матче "Интер" победил "Эмполи" (2:1). Подопечные Лучано Спаллетти заняли 4-е место в турнирной таблице и также вышли в Лигу чемпионов.

В параллельной встрече "Милан" обыграл СПАЛ (3:2). "Россонери" заняли 5-е место и сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

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