Гол и передача Лукмана принесли «Аталанте» волевую победу над «Фиорентиной»

Читать «СЭ» в

«Аталанта» на своем поле обыграла «Фиорентину» в матче 4-го тура итальянской серии А — 3:2.

Победу бергамаскам принесли голы Матео Ретеги (21-я минута), Шарля де Кетеларе (45-я) и Адемолы Лукмана (45+1-я). Де Кетеларе и Лукман также отметились голевыми передачами.

У флорентийцев отличились Лукас Мартинес Куарта (15-я) и Мойзе Кин (32-я).

В параллельном матче «Торино» и «Лечче» сыграли вничью — 0:0.