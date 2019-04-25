В ответном полуфинальном матче кубка Италии по футболу в четверг, 25 апреля, "Аталанта" принимает "Фиорентину".

Первая встреча завершилась вничью – 3:3.

Флорентийцы выигрывали Кубок страны шесть раз, последний – в 2001 году. "Аталанта" завоевала трофей один раз – в сезоне-1962/63.

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Аталанта" – "Фиорентина" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.45 (время московское).