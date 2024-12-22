«Аталанта» обыграла «Эмполи» и одержала 11-ю победу подряд в серии А

«Аталанта» дома победила «Эмполи» в матче 17-го тура серии А — 3:2.

У хозяев два гола забил Шарль де Кетеларе, одним голом отметился Адемола Лукман. У гостей отличились Себастиано Эспозито и Лоренцо Коломбо.

«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в чемпионате Италии. Бергамаски набрали 40 очков и занимают первое место в таблице. «Эмполи» с 19 очками — на 11-й строчке.