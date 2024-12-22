«Аталанта» обыграла «Эмполи» и одержала 11-ю победу подряд в серии А
«Аталанта» дома победила «Эмполи» в матче 17-го тура серии А — 3:2.
У хозяев два гола забил Шарль де Кетеларе, одним голом отметился Адемола Лукман. У гостей отличились Себастиано Эспозито и Лоренцо Коломбо.
«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в чемпионате Италии. Бергамаски набрали 40 очков и занимают первое место в таблице. «Эмполи» с 19 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42-19
|40
|
2
|Наполи
|17
|12
|2
|3
|26-12
|38
|
3
|Интер
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|
4
|Лацио
|17
|11
|1
|5
|32-24
|34
|
5
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26-12
|28
|
7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23-18
|28
|
8
|Милан
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|
9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|
10
|Рома
|17
|5
|4
|8
|23-23
|19
|
11
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
12
|Торино
|17
|5
|4
|8
|17-22
|19
|
13
|Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14-26
|16
|
14
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
17
|Парма
|17
|3
|6
|8
|23-33
|15
|
18
|Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16-28
|14
|
19
|Венеция
|17
|3
|4
|10
|17-30
|13
|
20
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14-21
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.12
|22:45
|
Верона – Милан
|0 : 1
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|0 : 2
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|1 : 2
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|1 : 2
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|5 : 0
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|2 : 1
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|3 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|- : -
|23.12
|20:30
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|23.12
|22:45
|
Интер – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|13
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|16
|1
|4
Новости