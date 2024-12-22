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Сегодня, 21:54

«Аталанта» обыграла «Эмполи» и одержала 11-ю победу подряд в серии А

Руслан Минаев
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«Аталанта» дома победила «Эмполи» в матче 17-го тура серии А — 3:2.

У хозяев два гола забил Шарль де Кетеларе, одним голом отметился Адемола Лукман. У гостей отличились Себастиано Эспозито и Лоренцо Коломбо.

«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в чемпионате Италии. Бергамаски набрали 40 очков и занимают первое место в таблице. «Эмполи» с 19 очками — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Эмполи

Футбол
ФК Аталанта
ФК Эмполи
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«Венеция» выиграла у «Кальяри» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
11
 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 17 3 6 8 23-33 15
18
 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
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20.12 22:45
Верона – Милан
 0 : 1
21.12 17:00
Торино – Болонья
 0 : 2
21.12 20:00
Дженоа – Наполи
 1 : 2
21.12 22:45
Лечче – Лацио
 1 : 2
22.12 14:30
Рома – Парма
 5 : 0
22.12 17:00
Венеция – Кальяри
 2 : 1
22.12 20:00
Аталанта – Эмполи
 3 : 2
22.12 22:45
Монца – Ювентус
 - : -
23.12 20:30
Фиорентина – Удинезе
 - : -
23.12 22:45
Интер – Комо
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Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
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Лацио

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Лукас Бельтран

Фиорентина

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Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
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Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

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 13 2 2
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