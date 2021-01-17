«Аталанта» и «Дженоа» сыграли вничью, Миранчук вышел на замену
«Аталанта» сыграла вничью в матче с «Дженоа» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в середине второго тайма. На 66-й минуте он заменил Руслана Малиновского.
В составе «Дженоа» полный матч провел экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.
«Аталанта» набрала 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице серии А.
Чемпионат Италии. Серия А
18-й тур
«Аталанта» — «Дженоа» — 0:0
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур (Мехле, 88), де Рон, Фройлер, Малиновский (Миранчук, 66), Гозенс, Сапата (Муриэль, 57), Иличич (Ламмерс, 88).
«Дженоа»: Перин, Радованович, Кришито, Мазиелло (Гольданига, 56), Дзаппакоста (Онгене, 80), Бадель, Зайц (Лерагер, 46), Стротман (Бехрами, 56), Чиборра, Шомуродов, Пьяца (Пандев, 68).
Предупреждения: Гольданига, 72. Дзаппакоста, 74. Гозенс, 83.
Судья: Маринелли (Италия).
17 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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