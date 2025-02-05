«Болонья» обыграла «Аталанту» и вышла в полуфинал Кубка Италии

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«Болонья» переиграла «Аталанту» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Единственный гол забил Сантьяго Кастро на 80-й минуте.

Следующий соперник «Болоньи» определится в матче «Ювентус» — «Эмполи».