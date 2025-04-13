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13 апреля, 15:27

«Аталанта» всухую обыграла «Болонью»

Алина Савинова
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«Аталанта» дома победила «Болонью» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет на 3-й минуте игры открыл Матео Ретеги. На 21-й минуте Марио Пашалич с передачи Ретеги увеличил преимущество хозяев.

«Аталанта» прервала трехматчевую серию поражений и с 61 баллом вернулась на третье место в турнирной таблице серии А, обойдя «Ювентус» (59). «Болонья» с 57 очками сохраняет пятую позицию в чемпионате.

Италия. Серия А. 32-й тур.
13 апреля, 13:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Болонья
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
Серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 21 8 3 72-31 71
2
 Наполи 32 20 8 4 51-25 68
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
7
 Рома 32 15 9 8 47-32 54
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
13
 Комо 32 9 9 14 40-48 36
14
 Верона 32 9 5 18 30-59 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 32 6 8 18 23-52 26
18
 Венеция 32 4 12 16 25-44 24
19
 Эмполи 32 4 12 16 24-50 24
20
 Монца 32 2 9 21 25-56 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 - : -
19.04 19:00
Монца – Наполи
 - : -
19.04 21:45
Рома – Верона
 - : -
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 - : -
20.04 19:00
Болонья – Интер
 - : -
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 - : -
21.04 13:30
Торино – Удинезе
 - : -
21.04 16:00
Кальяри – Фиорентина
 - : -
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Дженоа – Лацио
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21.04 21:45
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Интер

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Кристиан Пулишич

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Лечче

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