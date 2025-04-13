«Аталанта» всухую обыграла «Болонью»

«Аталанта» дома победила «Болонью» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет на 3-й минуте игры открыл Матео Ретеги. На 21-й минуте Марио Пашалич с передачи Ретеги увеличил преимущество хозяев.

«Аталанта» прервала трехматчевую серию поражений и с 61 баллом вернулась на третье место в турнирной таблице серии А, обойдя «Ювентус» (59). «Болонья» с 57 очками сохраняет пятую позицию в чемпионате.