«Аталанта» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии
«Аталанта» сыграет с «Болоньей» в матче 1/4 финала Кубка Италии во вторник, 4 февраля. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Аталанта» — «Болонья» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.
Кубок Италии стартовал 3 августа 2024-го и завершится 12 мая 2025-го. Действующим чемпионом турнира является «Ювентус».
Кубок Италии по футболу: результаты и турнирная таблица в актуальном виде в разделе нашего сайта
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|17
|3
|3
|38-16
|54
|
2
|Интер
|22
|15
|6
|1
|56-19
|51
|
3
|Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|
4
|Лацио
|23
|13
|3
|7
|40-31
|42
|
5
|Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39-20
|40
|
6
|Фиорентина
|22
|11
|6
|5
|37-23
|39
|
7
|Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|
8
|Милан
|22
|9
|8
|5
|33-24
|35
|
9
|Рома
|23
|8
|7
|8
|34-29
|31
|
10
|Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|
11
|Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|
12
|Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21-32
|26
|
13
|Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|
14
|Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|
15
|Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|
16
|Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22-33
|21
|
17
|Кальяри
|23
|5
|6
|12
|24-38
|21
|
18
|Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|
19
|Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|
20
|Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
|7.02
|22:45
|
Комо – Ювентус
|- : -
|8.02
|17:00
|
Верона – Аталанта
|- : -
|8.02
|20:00
|
Эмполи – Милан
|- : -
|8.02
|22:45
|
Торино – Дженоа
|- : -
|9.02
|14:30
|
Венеция – Рома
|- : -
|9.02
|17:00
|
Кальяри – Парма
|- : -
|9.02
|17:00
|
Лацио – Монца
|- : -
|9.02
|20:00
|
Лечче – Болонья
|- : -
|9.02
|22:45
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|10.02
|22:45
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|13
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Рауль Белланова
Аталанта
|6
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|18
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3