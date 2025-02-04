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«Аталанта» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Аталанта» сыграет с «Болоньей» в 1/4 финала Кубка Италии 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джанпьеро Гасперини, главный тренер ФК «Аталанта».
Фото Reuters

«Аталанта» сыграет с «Болоньей» в матче 1/4 финала Кубка Италии во вторник, 4 февраля. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аталанта» — «Болонья» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.

Италия. Кубок. 1/4 финала.
04 февр, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Болонья

Кубок Италии стартовал 3 августа 2024-го и завершится 12 мая 2025-го. Действующим чемпионом турнира является «Ювентус».

Кубок Италии по футболу: результаты и турнирная таблица в актуальном виде в разделе нашего сайта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 17 3 3 38-16 54
2
 Интер 22 15 6 1 56-19 51
3
 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47
4
 Лацио 23 13 3 7 40-31 42
5
 Ювентус 23 9 13 1 39-20 40
6
 Фиорентина 22 11 6 5 37-23 39
7
 Болонья 22 9 10 3 35-27 37
8
 Милан 22 9 8 5 33-24 35
9
 Рома 23 8 7 8 34-29 31
10
 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29
11
 Торино 23 6 9 8 24-27 27
12
 Дженоа 23 6 8 9 21-32 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 23 5 7 11 27-38 22
16
 Эмполи 23 4 9 10 22-33 21
17
 Кальяри 23 5 6 12 24-38 21
18
 Парма 23 4 8 11 29-42 20
19
 Венеция 23 3 7 13 22-38 16
20
 Монца 23 2 7 14 20-34 13
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38 тур
7.02 22:45
Комо – Ювентус
 - : -
8.02 17:00
Верона – Аталанта
 - : -
8.02 20:00
Эмполи – Милан
 - : -
8.02 22:45
Торино – Дженоа
 - : -
9.02 14:30
Венеция – Рома
 - : -
9.02 17:00
Кальяри – Парма
 - : -
9.02 17:00
Лацио – Монца
 - : -
9.02 20:00
Лечче – Болонья
 - : -
9.02 22:45
Наполи – Удинезе
 - : -
10.02 22:45
Интер – Фиорентина
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 16
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 13
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 6
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 18 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 9 1 3
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