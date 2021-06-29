«Аталанта» близка к покупке вратаря «Удинезе»

Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо близок к переходу в «Аталанту». Стороны практически согласовали условия сделки, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Контракт 27-летнего аргентинца с «Удинезе» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Муссо провел в серии А 35 матчей, в которых пропустил 51 гол.