«Аталанта» близка к покупке вратаря «Удинезе»
20:08
Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо близок к переходу в «Аталанту». Стороны практически согласовали условия сделки, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Контракт 27-летнего аргентинца с «Удинезе» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Муссо провел в серии А 35 матчей, в которых пропустил 51 гол.
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