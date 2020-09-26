«Аталанта» без Миранчука забила 4 гола «Торино» на старте серии A

«Аталанта» обыграла «Торино» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 4:2. Новичок клуба из Бергамо Алексей Миранчук не принял участие в матче из-за травмы. Ожидается, что он сможет выйти на поле не раньше середины октября.

Игра с туринцами стала для «Аталанты» первой в сезоне. 30 сентября им предстоит провести перенесенный матч 1-го тура с «Лацио».

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

«Торино» — «Аталанта» — 2:4 (2:3)

Голы: Белотти, 11 (1:0). Гомес, 13 (1:1). Муриэль, 21 (1:2). Хатебур, 42 (1:3). Белотти, 43 (2:3). де Рон, 54 (2:4).

«Торино»: Сиригу, Нкулу, Мурру, Войвода, Бремер, Ринкон (Сегре, 80), Мейте, Линетти (Лукич, 64), Дзадза (Миллико, 75), Белотти, Беренгер (Верди, 65).

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Толой, Кальдара (Паломино, 46), Гозенс (Мохика, 85), Шутало, де Рон, Фройлер, Гомес (Пашалич, 84), Муриэль (Малиновский, 64), Сапата (Ламмерс, 85).

Предупреждения: Кальдара, 30. Дзадза, 39. Фройлер, 87.

Судья: Иррати.

26 сентября. Турин. Стадион «Олимпийский».