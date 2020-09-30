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«Аталанта» без Миранчука обыграла «Лацио», Гомес сделал дубль

30 сентября 2020, 23:42
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В перенесенном матче первого тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде обыграла «Лацио» (4:1). Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук пропускал матч из-за травмы.

В составе победителей дубль сделал Алехандро Гомес. Также отличились Ханс Хатебур и Робин Гозенс. У хозяев забил Фелипе Кайседо.

«Аталанта» набрала шесть очков и занимает второе место. «Лацио» идет 11-м с тремя очками.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Лацио» — «Аталанта» — 1:4 (0:3)

Лацио — Аталанта

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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