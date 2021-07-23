«Аталанта» арендует защитника «Ювентуса»
16:31
«Аталанта» хочет подписать итальянского защитника «Ювентуса» Джанлуку Фработу на правах аренды, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
«Аталанта» уже договорилась с «Ювентусом» об аренде итальянца. Отмечается, что у клуба из Бергамо будет право выкупа 22-летнего защитника.
В прошлом сезоне Фработта сыграл в 17 матчах за «Юве», забив один гол и отдав одну голевую передачу.
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