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«Аталанта» арендует защитника «Ювентуса»

16:31
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«Аталанта» хочет подписать итальянского защитника «Ювентуса» Джанлуку Фработу на правах аренды, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

«Аталанта» уже договорилась с «Ювентусом» об аренде итальянца. Отмечается, что у клуба из Бергамо будет право выкупа 22-летнего защитника.

В прошлом сезоне Фработта сыграл в 17 матчах за «Юве», забив один гол и отдав одну голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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