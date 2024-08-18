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«Аталанта» арендовала Самарджича у «Удинезе»

Сергей Разин
корреспондент
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Лазар Самарджич.
Фото ФК «Аталанта»

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич арендован «Аталантой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 22-летним сербом рассчитано до конца сезона-2024/25. Контракт включает пункт об обязательном выкупе при определенных условиях.

В минувшем сезоне Самарджич провел 34 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

ФК Аталанта
ФК Удинезе
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