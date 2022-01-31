«Аталанта» арендовала полузащитника «Пармы» Валентина Михэилэ до конца сезона. Клуб из Бергамо также прописал опцию выкупа трансфера румынского игрока, сообщает сайт команды.

На счету Михэилэ два гола и одна передача в 13 матчах за «Парму» в нынешнем сезоне серии В.