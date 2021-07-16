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Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «АльбиноГандино» со счетом 13:0

16 июля 2021, 23:36
Алексей Миранчук. Фото ФК «Спартак»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Спартак»
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«Аталанта» в товарищеском матче победила «АльбиноГандино» (13:0).

Один из мячей в этой игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он отличился на 18-й минуте.

Покер в составе победителей сделали Эбрима Колли и Роберто Пикколи. Дубль в активе Йосипа Иличича. По одному мячу также в активе Алессандро Малламе и Кристиана Капоне.

Товарищеский матч

«Аталанта» (Италия) — «АльбиноГандино» (Италия) — 13:0

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Евгений Петров все материалы автора

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