Асмир Бегович: «Надо устроить футбольный фестиваль после паузы из-за коронавируса. 6-7 недель подряд с матчами каждый вечер»

Вратарь «Милана» Асмир Бегович предложил устроить футбольный фестиваль после того, как во всех чемпионатах прекратятся паузы из-за пандемии коронавируса.

— Должно найтись решение, выход из сложившейся ситуации, — цитирует Goal.com Беговича. — Надеюсь, те, кто будут принимать решения, сделают все правильно. На мой взгляд, мы должны доиграть сезон. Да, получится немного не так, как планировалось изначально, но история должна закончиться хорошо. Мне не нравятся все эти разговоры про то, что все нужно отменить, мне не нравится играть без болельщиков. Фанаты должны смотреть футбол на стадионе. Борьба за чемпионство, избежание вылета, проход в следующие стадии еврокубков должны решаться на поле. Нам надо устроить футбольный фестиваль. Шесть или семь недель подряд с матчами каждый вечер для того, чтобы разжечь огонь любви к игре вновь. Сейчас тяжелое время, особенно в Италии, но я думаю, что футбол сможет всех перезарядить и вернуть людям веселье.

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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