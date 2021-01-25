Асамоа подпишет контракт с «Кальяри»

Защитник Квадво Асамоа может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 31-летний ганец может перейти в «Кальяри». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Удинезе».

Асамоа минувший сезон провел в «Интере» и покинул клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2019/20 защитник провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.