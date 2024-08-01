AS: переход Кейлора Наваса в «Монцу» сорвался
Бывший голкипер «Реала» и «ПСЖ» Кейлор Навас не перейдет в «Монцу», сообщает AS.
По информации источника, итальянский клуб был настроен позитивно и уже запланировал медосмотр для 37-летнего костариканца, но сделка сорвалась на последнем этапе переговоров.
Сообщается, что теперь «Монца» сконцентрируется на подписании экс-голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, который находится в статусе свободного агента.
Навас покинул «ПСЖ» летом этого года. До этого вратарь выступал за «Ноттингем Форест», мадридский «Реал», «Леванте», «Альбасете» и коста-риканскую «Саприссу».
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14
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15
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
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|19.08
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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