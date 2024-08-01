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AS: переход Кейлора Наваса в «Монцу» сорвался

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Реала» и «ПСЖ» Кейлор Навас не перейдет в «Монцу», сообщает AS.

По информации источника, итальянский клуб был настроен позитивно и уже запланировал медосмотр для 37-летнего костариканца, но сделка сорвалась на последнем этапе переговоров.

Сообщается, что теперь «Монца» сконцентрируется на подписании экс-голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, который находится в статусе свободного агента.

Навас покинул «ПСЖ» летом этого года. До этого вратарь выступал за «Ноттингем Форест», мадридский «Реал», «Леванте», «Альбасете» и коста-риканскую «Саприссу».

Кейлор Навас
Футбол
ФК Монца
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