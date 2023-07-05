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Сегодня, 09:56

Артур: «Месси — лучший футболист в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался об экс-одноклубнике по «Барселоне» Лионеле Месси.

«Лео — исключительный игрок. Вероятно, он лучший футболист в истории или как минимум один из трех лучших. У меня была замечательная возможность играть вместе ним, делить приятные моменты в раздевалке. Месси очень сдержан, но у него очень доброе сердце. Невероятно то, как он видит футбол и играет в него на самом высоком уровне», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.

Артур выступал за «Барселону» с 2016 по 2018 год. В 72 матчах за команду он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
18
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Наполи – Сампдория
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Наполи

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Муса Барроу

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Риккардо Орсолини

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