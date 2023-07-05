Артур: «Месси — лучший футболист в истории»

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался об экс-одноклубнике по «Барселоне» Лионеле Месси.

«Лео — исключительный игрок. Вероятно, он лучший футболист в истории или как минимум один из трех лучших. У меня была замечательная возможность играть вместе ним, делить приятные моменты в раздевалке. Месси очень сдержан, но у него очень доброе сердце. Невероятно то, как он видит футбол и играет в него на самом высоком уровне», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.

Артур выступал за «Барселону» с 2016 по 2018 год. В 72 матчах за команду он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.