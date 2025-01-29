Артур Мело может перейти из «Ювентуса» в «Сантос» на правах аренды

«Сантос» ведет переговоры по аренде полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, это будет арендное соглашение с опцией выкупа. Также отмечается, что хавбек не против перехода в «Сантос» после новости о трансфере Неймара.

Артур играет за «Ювентус» с лета 2020 года, куда он перешел из «Барселоны». В этом сезоне футболист ни разу не вышел на поле.

Контракт между 28-летним бразильцем и «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Фиорентину», а сезон-2022/23 провел в «Ливерпуле».