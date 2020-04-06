Артем Милевский: «На матчи в Белорусии приходят человек 50. Что здесь крутого?»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о футболе в Белоруссии в условиях пандемии коронавируса. Белоруссия — единственная страна в Европе, не прервавшая чемпионат.

— Шутки шутками, но мы обсуждаем эту тему внутри коллектива, -приводит слова форварда footballua.tv.- Переживаем, обсуждаем на базе, кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. На матчи приходит человек 50. Что здесь крутого? Но не нам это решать. Не то что боюсь заразиться коронавирусом, но предпринимаю меры, как любой человек в мире. Мою руки, не делаю лишних движений по городу. По маскам у нас где-то 60% на 40%, меньше в масках ходят, комендантского часа нет. Все работает, все открыто. Рестораны работают. Людей немного, все жалуются, народ стал пропадать где-то полторы недели назад. В супермаркетах полно всего, много чего лежит — бери не хочу.

Для нас не привычно играть без зрителей. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети. Мой отец тоже не пошел бы на футбол. Я понимаю, страшно. А мы играем, в среду уже кубок. Зрители не приходят — не по кайфу играть. Но решение принимаю не я.

В команде все по-разному относятся к ситуации. В Белоруссии при любых раскладах доиграют чемпионат по системе весна-осень. Евро перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что в паузу подросла бы трава, газоны стали бы получше. Легионеры говорят — сделаем, как скажут.