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Аршавин рассказал, что к Кокорину в Италию прилетел личный массажист

22:36
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил форму форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Знаю, что к нему прилетел массажист. Может, ему теперь веселее станет?» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

29-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. За новый клуб россиянин провел один матч.

Главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли отметил, что пока россиянин находится не в оптимальной форме.

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