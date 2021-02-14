Аршавин рассказал, что к Кокорину в Италию прилетел личный массажист

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил форму форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Знаю, что к нему прилетел массажист. Может, ему теперь веселее станет?» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

29-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. За новый клуб россиянин провел один матч.

Главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли отметил, что пока россиянин находится не в оптимальной форме.