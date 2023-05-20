Аршавин — о Кришито: «Сильный защитник и позитивный парень»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение бывшего защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито завершить карьеру футболиста.

«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внес большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», — сказал Аршавин «СЭ».

36-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За питерцев он сыграл 224 матча, забил 20 голов и отдал 29 результативных передач.

В составе сборной Италии футболист сыграл 26 игр и отметился 3 передачами.