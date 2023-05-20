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Сегодня, 14:45

Аршавин — о Кришито: «Сильный защитник и позитивный парень»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение бывшего защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито завершить карьеру футболиста.

«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внес большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», — сказал Аршавин «СЭ».

36-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За питерцев он сыграл 224 матча, забил 20 голов и отдал 29 результативных передач.

В составе сборной Италии футболист сыграл 26 игр и отметился 3 передачами.

Андрей Аршавин
Доменико Кришито
Футбол
ФК Зенит
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Кришито объявил о завершении карьеры
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
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 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
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 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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