«Арсенал» просит за Мустафи 27 миллионов евро

Агент и отец защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи Куйтим Мустафи заявил, что лондонский клуб должен снизить трансферную сумму, которую запрашивает за игрока. На 27-летнего немца претендуют «Рома» и «Монако», однако клубы не готовы платить требуемые 27 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

«Мы понимаем, что трансфер возможен. Но сумма должна быть адекватна рыночной стоимости», — настаивает Мустафи-старший.

Защитник перешел в «Арсенал» в 2016 году из «Валенсии» за 41 миллион евро. С тех пор он провел за «канониров» во всех турнирах 116 матчей.