«Арсенал» лидирует в гонке за лучшего бомбардира серии А Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перебраться в «Арсенал», утверждает Rai Sport.

По информации источника, в гонке за 24-летним нигерийцем сейчас лидируют именно лондонцы. Кроме того, за форварда готов побороться и «Манчестер Юнайтед».

Осимхен является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша серии А. На его счету 19 мячей за 21 матч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда неаполитанцев в 70 миллионов евро.