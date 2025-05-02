«Арсенал» и «ПСЖ» интересуются Н'Дика из «Ромы»

Защитник «Ромы» Эван Н'Дика может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на 25-летнего ивуарийца претендуют «Арсенал» и «ПСЖ». Стоимость трансфера оценивается в 30-40 миллионов евро.

В текущем сезоне Н'Дика провел 47 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.