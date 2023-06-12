«Арсенал» и «Ньюкасл» претендуют на Кьезу

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает La Repubblica.

По информации источника, в трансфере 25-летнего итальянца заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл». «Ювентус» готов отпустить игрока за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кьеза принял решение покинуть туринский клуб.

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.