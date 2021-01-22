«Арсенал» готов обменять Торрейру на Эриксена

Лондонский «Арсенал» обсуждает с «Интером» обмен футболистами на правах аренды, утверждает Calciomercato. В миланскую команду отправится хавбек Лукас Торрейра, который сейчас играет в «Атлетико», а к «канонирам» — полузащитник Кристиан Эриксен.

По информации источника, «Арсенал» решил включить 24-летнего Торрейру в сделку, чтобы выиграть борьбу за 28-летнего Эриксена. Лондонский клуб планирует отозвать уругвайца из аренды в «Атлетико» и отправить его в «Интер». Датский полузащитник последует в обратном направлении. На Эриксена также претендует его бывший клуб «Тоттенхэм».

Эриксен пришел в «Интер» в январе прошлого года за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он отыграл 14 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами.

Торрейра — 4 раза вышел в стартовом составе «Атлетико».