Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Арсенал» готов обменять Торрейру на Эриксена

12:04
Теги:

Лондонский «Арсенал» обсуждает с «Интером» обмен футболистами на правах аренды, утверждает Calciomercato. В миланскую команду отправится хавбек Лукас Торрейра, который сейчас играет в «Атлетико», а к «канонирам» — полузащитник Кристиан Эриксен.

По информации источника, «Арсенал» решил включить 24-летнего Торрейру в сделку, чтобы выиграть борьбу за 28-летнего Эриксена. Лондонский клуб планирует отозвать уругвайца из аренды в «Атлетико» и отправить его в «Интер». Датский полузащитник последует в обратном направлении. На Эриксена также претендует его бывший клуб «Тоттенхэм».

Эриксен пришел в «Интер» в январе прошлого года за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он отыграл 14 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами.

Торрейра — 4 раза вышел в стартовом составе «Атлетико».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир